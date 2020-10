Steven Gerrard kijkt vanavond Standard in ogen: “Of ik Simon Mignolet om advies heb gevraagd? Zou kunnen”

De ster van Standard-opponent Rangers FC zit op de bank. Steven Gerrard, Liverpool-legende, is trainer van de Schotse topclub én op zijn hoede voor Standard. “Ik heb veel van mijn Belgische vrienden om raad gevraagd.”

LEES OOK (N+).Helemaal opgestaan uit de doden: Rangers FC bestormt na faillissement opnieuw Europese subtop, met dank aan Steven Gerrard

114 interlands, jaren aanvoerder van Liverpool, Champions League-winnaar. Dan mag je fashionably late zijn. Steven Gerrard (40) nam vervolgens uitgebreid de tijd voor de Schotse media – die via Zoom vragen mocht stellen – en de Belgische journalisten. De Engelsman kijkt ernaar uit om weer voor volk te spelen, al is het toeschouwersaantal donderdag beperkt. “Dan heb je toch iets van sfeer”, zegt Gerrard. “In het weekend tegen Celtic speelden we nog zonder. Ik heb hier als speler al gespeeld en weet dat hier een geweldige sfeer hangt als het vol is, met die steile tribunes die dicht op het veld staan.”

Gerrard refereert naar 13 augustus 2008, toen Liverpool in de voorronde van de Champions League naar Luik afzakte en niet verder kwam dan een 0-0-gelijkspel. “Ik weet nog dat ik toen het veld inkwam als wisselspeler. Standard had toen een goede ploeg, met Steven Defour als uitblinker. Ik ben altijd goed verwelkomd in België en vind het geweldig om terug te zijn, al zullen we die fantastische sfeer morgen niet beleven.”

Gerrard heeft zijn huiswerk gedaan. “Ik weet heel veel over Standard. Bekeek de laatste 72 uur vijf à zes volledige matchen. Of ik Simon Mignolet (voormalig ploeggenoot bij Liverpool, nvdr.) om advies heb gevraagd? Zou kunnen, maar dat is privé (lacht). Ik heb een paar vrienden in België, jullie kun zelf wel invullen met wie ik vroeger gespeeld heb en wie ik dus gesproken heb. Ik ben vooral benieuwd of Standard met zijn driemansdefensie zal aantreden, of dat ze door de coronabesmettingen gedwongen zijn terug te grijpen naar een verdediging met vier. Maar wij komen hier naartoe met een eigen plan en focussen op onszelf.”

Over de Luikse coronbesmettingen gesproken, hebben die Gerrard ongerust gemaakt? “Niet enkel door dat nieuws, maar als trainer ben je een beetje paranoïde als het op corona aankomt. Er is een zekere ongerustheid bij iedereen over het virus. Ik denk dat iedereen die zorgen heeft. Ik wens hen een spoedig herstel toe”, aldus Gerrard.