Zeven personen in verdenking gesteld voor moord Franse leerkracht

De zeven personen die woensdag voor de antiterreurrechter zijn verschenen, zijn in verdenking gesteld in het kader van het onderzoek naar de onthoofding van leerkracht Samuel Paty in de buurt van Parijs. Zes van hen werden in verdenking gesteld van ‘medeplichtigheid aan een terroristische moord’, heeft het antiterreurparket gemeld.

De zes zijn de vader van een leerling die les had van de leraar Brahim Chnina, de islamitische activist Abdelhakim Sefrioui, twee vrienden van de dader en twee minderjarigen die in ruil voor geld informatie over de leraar aan de dader doorspeelden. De zevende verdachte, eveneens een vriend van de dader, wordt vervolgd voor ‘terroristische bendevorming met het oog op het plegen van misdrijven tegen personen’.

Chnina en Sefrioui worden er specifiek van verdacht via de sociale media de leraar als doelwit te hebben aangewezen door feiten te herinterpreteren, zei de antiterreurprocureur eerder op de dag tijdens een persconferentie.

Alle volwassen verdachten werden in voorhechtenis geplaatst. De twee minderjarigen van 14 en 15 jaar werden onder voorwaarden vrijgelaten. Het parket had de opsluiting gevraagd van minstens één van de leerlingen.

Samuel Paty werd vrijdag onthoofd in Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines) door een 18-jarige man, nadat hij Mohammedcartoons had getoond in de les. De dader werd door de politie doodgeschoten.