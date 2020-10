Facebook Dating gaat ook in ons land concurrentie met Tinder aan

Facebook lanceert vandaag, donderdag, in ons land Facebook Dating. Daarmee wil het sociaal medium de concurrentie aangaan met onder meer de populaire Amerikaanse datingapp Tinder.

Facebook Dating was al beschikbaar in twintig landen in Noord- en Zuid-Amerika en Zuidoost-Azië. Nu lanceert het socialemediabedrijf de dienst in 32 Europese landen, waaronder ook België.

Het gaat om een dienst die geïntegreerd is in de app van Facebook en waarop elke gebruiker zich kan inschrijven. Er komt geen informatie over Facebook Dating op het gewone profiel terecht.

Binnen Facebook Dating zijn er verschillende functies. Zo kunnen gebruikers hun verhalen (“stories”) van Facebook en Instagram delen zodat potentiële partners ze kunnen bekijken, kunnen ze via “secret crush” aanduiden op welke van hun Facebookvrienden ze een oogje hebben en bestaat de optie om meteen videogesprekken te starten. Facebook kan ook mogelijke wederhelften voorstellen op basis van gemeenschappelijke interesses.