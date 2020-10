Turkije verlengt omstreden gasexploratiemissie in Middellandse Zee

Turkije heeft woensdag de verlenging aangekondigd van de omstreden gasexploratiemissie in het oosten van de Middellandse Zee. Die beslissing zorgt voor verontwaardiging bij buurland Griekenland. De missie van het onderzoeksschip Oruc Reis, die donderdag zou aflopen, wordt verlengd tot 27 oktober, aldus de Turkse marine.

Ankara en Athene liggen al jaren overhoop over de grenzen van hun territoriale wateren en de mogelijke gasreserves onder de zeebodem. Athene beschuldigt Ankara ervan exploraties te doen in Griekse wateren, met name in de buurt van het Griekse eiland Kastellorizo, en zo de internationale wetgeving te schenden. Turkije meent dan weer dat het wel het recht heeft om de zone te doorzoeken. Volgens Turkije is de aanwezigheid van het kleine Griekse eiland onvoldoende om de Griekse soevereiniteit op te eisen.

LEES OOK. Grieks-Turkse spanningen: Turkije stuurt omstreden onderzoeksschip opnieuw uit

Hoogspanning

De Oruc Reis was midden augustus onder begeleiding van oorlogsschepen een eerste keer uitgevaren om naar gasbronnen te speuren in de regio. Dat zette de geladen relaties tussen Griekenland en Turkije helemaal onder hoogspanning. De missie duurde verschillende weken, maar uiteindelijk trok het schip zich vorige maand terug.

Vorige week raakte echter bekend dat Turkije het schip opnieuw naar het omstreden gebied in de Oostelijke Middellandse Zee zou sturen, waardoor de spanningen weer hoog oplopen. Ook raakte bekend dat Turkije een boorschip naar de regio stuurt.

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis beschuldigde Turkije er woensdag nog van “imperialistische fantasieën” te koesteren in de Oostelijke Middellandse Zee. Een dag eerder had Athene de Europese Unie nog gevraagd om een opschorting van de douane-unie tussen de EU en Turkije te onderzoeken.