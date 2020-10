Conner Rousseau toont fier zijn bloot bovenlijf op sociale media: “We zijn 2020 hé preutse mensen”

Conner Rousseau (SP.A) vindt het niet kunnen dat de Finse premier bakken kritiek over zich kreeg nadat er een foto van haar verscheen waarop ze enkel een blazer droeg. En dus postte de SP.A-voorzitter een foto op Instagram van zijn sixpack. “Omdat vrouwen nog te veel worden afgerekend op hun uiterlijk.”

Foto: Instagram

Sanna Marin (35), de premier van Finland, kreeg heel wat kritiek over zich heen nadat ze op de cover van een vrouwenblad verscheen met een blazer waar ze niets onder droeg. Dat Marin overspoeld werd met commentaar vindt Rousseau niet kunnen en dus postte hij zelf een foto waarop hij zijn sixpack showt. Op Instagramstories gaf hij vervolgens ook meer uitleg: “Waarom ik zo ne foto plaats? Om Sanna Marin te steunen.”

“Ik leerde de premier van Finland kennen als een sterke capabele dame. Die in moeilijke tijden op jonge leeftijd Finland moest leiden. Nu krijgt ze kritiek omdat ze beetje decolleté toonde. So What? We zijn 2020 hé preutse mensen”, schreef hij nog.

Zijn bericht sloot hij af met een warme oproep om hetzelfde te doen: “Komaan, waar blijft die foto van jullie decolleté?”

