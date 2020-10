Minister Weyts werkt naar laptop en internet voor elke leerling

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) wil op termijn alle leerlingen voorzien van een laptop en een internetverbinding. Dat heeft de minister donderdag verklaard op de VRT-radio. Hij reageerde daarmee op een reportage van Pano over de digitale kloof in het onderwijs.

Weyts wil van de coronacrisis gebruik maken om de achterstand om te buigen in een voorsprong en ICT en digitalisering structureel te verankeren in het onderwijs. De Vlaamse regering heeft middelen uitgetrokken om in de toekomst alle leerlingen een laptop en internet aan te bieden. “Dat moet de ambitie zijn en daar werken we naartoe”, aldus minister Weyts.