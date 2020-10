Negen goals in minder dan een maand tijd: “Op dit moment is Romelu Lukaku de beste spits ter wereld”

Hij is co-topschutter in de Serie A, sinds zijn twee goals van gisteravond ook co-topschutter in de Champions League en voor de Rode Duivels scoorde hij een dikke week geleden ook al drie keer in twee matchen. Romelu Lukaku (27) is als een tornado aan het seizoen begonnen. Zijn teller staat nu al op negen goals, terwijl zijn seizoen bij Inter pas op 26 september begonnen is.

“Dit bewijst dat zijn transfer naar Italië (vorige zomer, nvdr) een goede zaak was”, vertelt zijn manager Federico Pastorello aan Sky Sports. “Inter is één grote familie en de supporters zijn helemaal gek van hem. Romelu is heel gevoelig. Hij heeft liefde rondom zich nodig. Als hij zich geliefd voelt, is hij het beste dat de markt te bieden heeft, al zal Inter hem natuurlijk nooit willen verkopen. Qua kwaliteiten, attitude en mindset is hij op dit moment de beste spits ter wereld.”

Op het allerhoogste niveau doen voorlopig slechts twee spelers beter dan ‘Big Rom’, al kwamen zij ook wel al meer in actie. Dominic Calvert-Lewin en Erling Braut Haaland zitten dit seizoen al aan elf en twaalf goals, maar zij mochten wel al in de League Cup en in de Duitse Supercup aan hun doelsaldo werken. Lukaku kwam voorlopig alleen nog maar in actie in de Serie A, de Champions League en de Nations League.