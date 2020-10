Gentse jongens komen in rok naar school: “Iedereen moet kunnen dragen wat hij wil”

Gent / Mariakerke -

Minstens tien leerlingen van de secundaire school Go! Atheneum Mariakerke vlakbij Gent kwam donderdagochtend in een rokje naar school. Niet als carnavalsgrap, maar om te protesteren tegen seksisme en discriminatie. De school had daartoe opgeroepen, met succes. Zélfs de leerkrachten deden mee.