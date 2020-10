Huidkanker onder de radar door corona, dermatologen dringen aan op meer zelfonderzoek

Euromelanoma, een organisatie van vrijwillige dermatologen, spoort de bevolking aan om meer zelfonderzoek te doen en meer aandacht te besteden aan verdachte huidvlekjes. Door de coronacrisis stellen heel wat patiënten een bezoek aan de dermatoloog of dokter uit. “Daardoor blijven tal van huidkankers onopgemerkt en stijgt het risico op een slecht ziekteverloop”, klinkt het donderdag.

De Stichting Kankerregister maakte de problematiek al duidelijk na de eerste golf: door corona loopt het aantal kankerdiagnoses in België sterk terug. Terwijl er in een ‘normale’ maand gemiddeld 5.725 nieuwe vaststellingen zijn, daalde het aantal kankerdiagnoses in april 2020 met 44 procent. Bij huidkanker en melanomen was de daling het scherpst, tot meer dan 60 procent.

Jaarlijks 42.000 diagnoses

Minder vaststellingen betekent helaas niet dat er minder mensen slachtoffer worden van huidkanker. “Deze tumoren zijn er wel, maar werden niet gediagnosticeerd. Als we weten dat er jaarlijks 42.000 diagnoses zijn van huidkanker, kan je becijferen dat het om een belangrijk aantal gemiste tumordiagnoses gaat”, vertelt dermatoloog Thomas Maselis. “De coronamaatregelen waren en zijn strikt noodzakelijk, maar ze mogen niet leiden tot gezondheidsproblemen in de nasleep. Daarom kunnen we het niet genoeg benadrukken: als je klachten hebt, symptomen ziet of ongerust bent, raadpleeg dan zo snel mogelijk een arts. Zo vermijd je negatieve gevolgen door een late diagnose en behandeling.”

Euromelanoma roept mensen daarom ook op om meer aan zelfonderzoek te doen. Via de website www.euromelanoma.be vind je alle uitleg en concrete tips om je huid te controleren op verdachte vlekjes.