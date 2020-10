Olivier Vliegen, ‘de Belg van Slovan Liberec’, tegenstander van AA Gent in de Europa League: “Onderschat hen niet”

Hoe beland je als 21-jarige Belgische voetballer in de obscure Tsjechische voetbalwereld? Olivier Vliegen groeide op in de Limburgse Mijnstreek maar ging uiteindelijk na passages bij Standard, Genk en Anderlecht in de zomer 2018 aan de slag bij Slovan Liberec. Vorig seizoen draaide hij nog warm bij het tweede elftal van Liberec maar deze zomer leende de eerste tegenstander van AA Gent in de groepsfase van de Europa League de jonge Limburgse doelman uit aan tweedeklasser Vlasim waar hij ervaring mag opdoen.