Advocaat van Trump in opspraak door omstreden scène in nieuwe Borat-film: “Stak hand in broek om hemd erin te stoppen”

De advocaat van Donald Trump ligt zwaar onder vuur door zijn rol in de nieuwste Borat-film. Rudy Giuliani wordt daarin nietsvermoedend geïnterviewd door een actrice die zich voordoet als journaliste, maar daarna volgt hij haar een hotelkamer in en stopt hij zijn hand in zijn broek. Hij ontkent zelf dat er iets aan de hand is.