Assisen ‘paramoord’: “De enige zielige troost, mijnheer Putseys, is dat uw leugens en manipulaties zijn doorprikt”

“Roger Putseys wilde voor eens en voor altijd afrekenen met die zogezegde demonische para”, sprak advocaat Dimitri Laes namens de familie van de neergestoken Luc Dams (56). Hij noemde het ronduit verbijsterend hoe het slachtoffer valselijk werd neergezet als een soort afstandelijke vechtmachine. Voor de burgerlijke partijen is “de oude zachtaardige bompa” een moordenaar vol wrok.

“Regel 1 in de advocatuur: ontken het licht van de zon niet. Dat Roger Putseys geen advocaat is, zoveel is duidelijk”, zei Dimitri Laes. Samen met de huidige Leuvense stafhouder Tim Op de Beeck verdedigt ...