Het geheime wapen van Joe Biden treedt op de voorgrond: “Barack Obama nu pas inzetten is een goede tactische zet”

“We kunnen ons dit geen vier jaar meer veroorloven, er is nood aan verandering.” Oud-president Barack Obama gaf zijn maatje Joe Biden donderdag op een campagnebijeenkomst een ferme duw in de rug met een bevlogen toespraak, waarin hij het beleid van Donald Trump met de grond gelijkmaakte. Volgens Amerikakenners was het een tactische keuze om Obama tot nu op de achtergrond te houden. “En nu is het tijd om tegengas te geven. Hij is daar uitermate geschikt voor.”