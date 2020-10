Moordenaar van Franse leraar stond in contact met Russisch sprekende jihadist in Syrië

De moordenaar van de Franse leraar die vorige vrijdag werd gedood bij een islamistische aanslag, had contact met een Russisch sprekende jihadist in Syrië. Dat heeft het Franse persagentschap AFP donderdag vernomen van een bron dichtbij het dossier.

De identiteit van de jihadist is in dit stadium nog niet bepaald, voegde dezelfde bron eraan toe. Volgens de krant Le Parisien zou de persoon die via zijn IP-adres is gelokaliseerd, gevestigd zijn in Idleb, het laatste rebellen- en jihadistische bastion in Syrië.

Samuel Paty, de 47-jarige leraar uit Conflans-Sainte-Honorine in de buurt van Parijs, werd vrijdag onthoofd door Abdoellakh Anzorov, een 18-jarige vluchteling van Tsjetsjeens-Russische afkomst, omdat hij karikaturen van Mohammed had getoond tijdens twee lessen begin oktober over de vrijheid van meningsuiting.

Wraak voor Mohammed

Abdoellakh Anzorov eiste de verantwoordelijkheid op voor zijn daad via een audiobericht in het Russisch, waarin hij zei dat hij “wraak nam voor de profeet Mohammed” en de professor ervan beschuldigde “hem op een beledigende manier te hebben getoond”. “Broeders, bidt dat Allah mij als martelaar zal accepteren”, zegt de moordenaar. Hij werd kort daarna doodgeschoten door de politie.

Zeven mensen zijn in staat van beschuldiging gesteld, onder wie zes wegens “medeplichtigheid aan terroristische moord”.