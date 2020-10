Maar liefst twaalf(!) coronagevallen bij Moeskroen, wedstrijd tegen Cercle Brugge komt in gevaar

Ook bij Moeskroen heeft het coronavirus de weg naar de kleedkamer gevonden. Nadat vorige week onder meer Benjamin Van Durmen besmet bleek, staat de teller in de Moeskroense kleedkamer momenteel op negen positieve gevallen. Ook drie personeelsleden zijn besmet. De wedstrijd tegen Cercle Brugge, komende zaterdag, komt op die manier in gevaar.

Nadat vorige week drie spelers - Benjamin Van Durmen, Loris Henry en Alexandre Ippolito -, net als twee personeelsleden positief getest hadden, vielen gisteren opnieuw enkele positieve gevallen te noteren bij de rode lantaarn. Er zouden nu in totaal negen besmettingen zijn in de Moeskroense kleedkamer. Om wie het gaat heeft de club nog niet gecommuniceerd, maar aanvaller Harlem Gnohéré is alvast één van het besmette negental.

Het is voorlopig nog wachten op een officieel communiqué van de club, maar mochten effectief negen spelers besmet zijn, kan Moeskroen uitstel vragen voor zijn wedstrijd van komend weekend tegen Cercle Brugge. In het protocol van de Pro League staat immers dat een club een wedstrijd kan laten uitstellen indien het minstens zeven positieve gevallen telt.