Febelfin waarschuwt voor nieuwe vorm van fraude: ‘kluisrekeningfraude’

Bankenfederatie Febelfin waarschuwt voor een nieuwe vorm van fraude waarbij oplichters hun slachtoffer opbellen en zich voordoen als een bankbediende.

Concreet sturen de oplichters eerst een phishingbericht om toegang te krijgen tot de rekening van het slachtoffer. Daarna bellen ze die persoon op met de raad om geld over te schrijven naar een zogezegd veilige kluisrekening omdat er verdachte verrichtingen zouden zijn vastgesteld op diens bankrekening, waarschuwt Febelfin.

Met de nieuwe ‘kluisrekeningfraude’ worden vooral senioren, die doorgaans op hun leeftijd een aardig kapitaal hebben opgebouwd, geviseerd. De oplichters zouden intussen al enkele honderdduizenden euro’s hebben buitgemaakt.

Altijd vals

Febelfin benadrukt dat dergelijke berichten en telefoontjes altijd vals zijn. “Een bank zal nooit persoonlijke codes of dergelijke overschrijvingen vragen via mail, telefoon, sms of social media. Ze zal dus ook nooit klanten opbellen met de vraag om geld over te schrijven”, luidt het.

Wie zich toch heeft laten vangen en op de vraag van de fraudeurs is ingegaan, krijgt de raad om Card Stop te bellen op het nummer 070 344 344, zo snel mogelijk de bank te contacteren en een klacht in te dienen bij de politie. De bankenfederatie maakte inmiddels een video met extra duiding en een voorbeeld van een dergelijk telefoongesprek.