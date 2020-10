Wolf Billy doodgeschoten in Franse Vogezen

Billy, de Duitse wolf die in juli nog de Turnhoutse Kempen op stelten zette, is eind september doodgeschoten in de Franse Vogezen. Dat meldt Landschap vzw donderdag.

Wolf Billy werd geboren in Nederland, waar hij heel actief was. Op verschillende plekken zorgde hij voor een ware slachting onder de plaatselijke schapen. In Noord-Brabant in Nederland vermoordde hij er zelfs vijfenzestig. Daarom werd er aangeraden om dieren tijdelijk op te hokken. Dat in de hoop dat de hond zonder voedsel zou zitten en andere oorden zou opzoeken. En dat deed Billy ook. Op 3 juni werd hij namelijk gespot in Oud-Turnhout. Op verschillende plekken in ons land sloeg Billy opnieuw toe, onder andere in Grobbendonk en Retie.

Niet veel later trok Billy door richting Duitsland, waar hij opnieuw heel wat dieren doodde. Enkele weken later, vanaf 11 augustus, kregen de Franse Vogezen te maken met een wolf die 20 schapen en 15 vaarzen doodde. DNA-bewijs was er niet maar zijn stijl is herkenbaar. In Frankrijk werd de toestemming gegeven om de wolf neer te schieten. Het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek heeft een DNA-staal gevraagd aan de Franse collega’s om zeker te zijn dat het om Billy gaat.