Laurent spreekt voor het eerst publiekelijk over Delphine: “Onze deur staat altijd open voor haar”

Prins Laurent heeft zich voor de eerste keer uitgesproken over Delphine, die sinds kort officieel zijn halfzus is. “Ik ga niet zeggen of ik blij ben, maar de deur staat open”, zei hij.

Vanmorgen heeft prins Laurent een bezoek gebracht aan het Belgisch Centrum voor Geleidehonden in Tongeren, waar hij zijn nieuwe campagne ‘Puppy zoekt pleeggezin’ lanceerde. Zoals te verwachten was, kreeg hij er ook vragen over Delphine, die sinds kort ook officieel zijn halfzus is. Zij ontmoette onlangs koning Filip, een historische ontmoetingen waarover prins Laurent liever niet te veel informatie deelt. “Voor u is dat nieuws een nieuwigheid, maar voor ons niet. Ik ken haar al 20 jaar”, wist hij wel te zeggen. “Ik ga niet zeggen of ik daar nu blij mee ben of niet, maar onze deur staat altijd open voor Delphine en dat is het belangrijkste. Of ze deel van de familie is? Ik kan enkel voor mezelf spreken. Onze deur staat altijd open. En als ze het nodig heeft, komt ze langs. Is dat niet zo, dan komt ze niet.”

LEES OOK. Prins Laurent op bezoek bij Belgisch Centrum voor Geleidehonden in Tongeren: “Ik ken Delphine al 20 jaar” (+)

bekijk ook

Delphine van Saksen-Coburg na ontmoeting met koning Filip: “We hebben veel gemeen”

Koning Filip en Prinses Delphine hebben elkaar voor het eerst ontmoet: “Dit gaf ons de gelegenheid elkaar te leren kennen”

Delphine van Saksen-Coburg in tranen op persconferentie: “Ik ben vrijer, blijer en gelukkiger”