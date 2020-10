Klimaatactiviste Greta Thunberg voor een dag hoofdredacteur van Zweedse krant

De Zweedse klimaatactiviste Greta Thunberg is uitgenodigd om voor één dag de functie van hoofdredacteur over te nemen bij de Zweedse krant “Dagens Nyheter”. Dat zal begin december het geval zijn, zo deelde de krant donderdag mee.

Achtergrond voor de uitnodiging is de kritiek van Thunberg op veel media dat ze het klimaatprobleem niet als een grote en zeer ernstige crisis behandelen. “De meest voorkomende kritiek van onze lezers vorig jaar was dat we het klimaat niet ernstig genoeg namen”, aldus de hoofdredacteur van Dagens Nyheter, Peter Volodarsky. “We willen beter worden in verband met dat onderwerp en dus de verschillende perspectieven belichten. “

Thunberg zei dat ze de krant op die dag niet wil vullen met beschrijvingen van rampen en met opiniestukken. In plaats daarvan belooft ze achtergrondartikelen met uitleg over de klimaatcrisis en interviews met goed geïnformeerde mensen zoals wetenschappers.