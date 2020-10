LIVESTREAM. Bekijk hier straks live het tweede debat tussen Donald Trump en Joe Biden

Vannacht nemen presidentskandidaten Donald Trump en Joe Biden het voor een tweede keer tegen elkaar op in een debat. Naar aanleiding van het eerste debat, dat wereldwijd werd aanzien als “het smerigste debat ooit”, wordt wel een nieuwe regel doorgevoerd. Zo zal de microfoon van de ene kandidaat tijdelijk worden uitgeschakeld van zodra de andere aan het woord is. Pas na twee minuten is tussenkomen opnieuw mogelijk. Bekijk hier vanaf 3 uur Belgische tijd het debat via de livestream!