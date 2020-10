Doorbraak in twee jaar oude moordzaak: man (65) van slachtoffer aangehouden voor hoevemoord

Dilsen-Stokkem - Albert B., de 65-jarige echtgenoot van Gerty Vanhoef, is woensdag gearresteerd en aangehouden voor de “hoevemoord” op zijn vrouw in 2018. Dat maakt parket Limburg donderdag bekend. B. zelf ontkent met klem elke betrokkenheid bij de dood van zijn echtgenote. Aanvankelijk was hij burgerlijke partij, maar intussen is dat gewijzigd naar verdachte.

Op 28 augustus 2018 brak er een hevige brand uit in de historische Damiaanhoeve in Elen (Dilsen-Stokkem). In een mum van tijd stond het gebouw in lichterlaaie. De man van Gerty Vanhoef (61) kwam naar eigen zeggen thuis van een trip naar de winkel en haalde zijn echtgenote nog uit de brandende woning. Voor de vrouw kon echter geen hulp meer baten. Uit het gerechtelijk onderzoek bleek dat de vrouw eerst door middel van geweld om het leven was gebracht. Haar lichaam vertoonde meerdere steekletsels, die door een scherp voorwerp waren toegebracht.

Het onderzoek naar een verdachte verliep zeer moeizaam en leek muurvast te zitten, maar na intense en aanhoudende inspanningen kreeg de federale gerechtelijke politie van Limburg een verdachte in beeld. Albert B., de voormalige echtgenoot van Vanhoef. Hij is donderdag door de onderzoeksrechter aangehouden en in verdenking gesteld.

In het onderzoek werd zelfs een bulk-sms verstuurd naar 7.000 personen die zich op de dag van de feiten onder de gsm-mast bevonden. Dat leverde niet meteen iets op. Vervolgens werd het team speurders uitgebreid. In het onderzoek zouden nieuwe, technische elementen zijn opgedoken, die in de richting van betrokkenheid van de echtgenoot wijzen. Het gerechtelijk onderzoek wordt onder leiding van de onderzoeksrechter verder gezet.

Albert B. verschijnt volgende dinsdag voor de raadkamer in Tongeren.