LIVE. Premier De Croo: “Maatregelen in sport- en cultuursector worden aangepast”

Er komen morgen sowieso verstrengingen voor de cultuur- en de sportwereld. Dat heeft premier Alexander De Croo (Open VLD) aangekondigd tijdens het vragenuurtje in de Kamer.

“De maatregelen in sport en cultuur zullen aangepast worden. Het is logisch dat die in de lijn gaan liggen met wat we vorige vrijdag beslist hebben”, zei De Croo als antwoord op de vele vragen van oppositie en meerderheid. “We moeten er alles aan doen om niet-noodzakelijke contacten te stoppen.” Dat betekent wellicht dat de maatregelen die vastgelegd zijn in de protocollen voor de sport- en cultuursector aangescherpt zullen worden.

De Croo houdt vast aan de beslissingen van vrijdag, en die zullen bijgestuurd worden. “Laten we niet constant veranderen van strategie en vertrouwen hebben in de maatregelen die we genomen hebben.”