Om het laatste debat te winnen moet Trump doen wat hij zo moeilijk kan: geregeld zijn mond houden

Om drie uur morgenochtend onze tijd kruisen Donald Trump en Joe Biden voor een tweede en laatste keer de degens. Dit keer zijn maatregelen genomen om het debat in Nashville ordelijk te laten verlopen na de chaos van het eerste treffen. Voor Trump is het zowat de laatste kans om zijn campagne te herlanceren. Daarom wordt hem aangeraden vooral Joe Biden te laten praten. Maar of zijn temperament dat toelaat, valt te betwijfelen.