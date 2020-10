Het Natuurhulpcentrum van Oudsbergen heeft donderdagvoormiddag een wallaby gevangen die vrij rondliep in het Melbergbos. Het dier had zichzelf vastgelopen in de tuin van een buurtbewoner.

Het was een wandelaarster die twee keer in haar ogen moest wrijven om vast te stellen dat ze daadwerkelijk oog in oog stond met een wallaby. Het dier was vrolijk aan het huppelen in het Melbergbos. Toen ...