Uiterst zeldzaam: groen hondje geboren in Italië

Een Italiaanse boer kon zijn ogen niet geloven toen Spelacchia, een van zijn acht honden, bevallen was van een groene puppy. Het diertje kreeg meteen de toepasselijke naam ‘Pistachio’.

Pistachio zag samen met vier andere pups het levenslicht op 9 oktober, op de boerderij van landbouwer Cristian Mallocci in Sardinië. Zijn broertjes en zussen hadden allemaal een witte vacht, net zoals hun mama, maar hij dus niet. Hij zag groen.

Hoewel een groene pup uiterst zeldzaam is, is er wel een verklaring voor. Vermoed wordt dat het gebeurt als wit of bleek gekleurde pups in de baarmoeder in contact komen met een groen pigment, genaamd biliverdine. Hetzelfde pigment dat de groene kleur veroorzaakt in “blauwe” plekken.

Pistachio zal niet altijd groen blijven. De kleur zal mettertijd altijd blijven verbleken tot hij ook opnieuw gewoon wit ziet. Baasje Mallocci heeft ook al laten weten dat de andere vier pups een nieuwe thuis zullen krijgen, maar dat hij Pistachio zelf gaat houden.

Foto: via REUTERS