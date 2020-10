Barcelona wil klacht indienen tegen journalist die Ansu Fati vergeleek met “zwarte straatverkoper op de vlucht voor de politie”

In Spanje is er aardig wat commotie ontstaan over een racistische passage in dagblad ABC. Daar omschreef de journalist van dienst Barcelona-talent Ansu Fati als een zwarte straatverkoper op de vlucht voor de politie. Volgens huiskrant Sport zou de club klacht willen indienen wegens racisme.

De schrijver ging zijn boekje te buiten in een ‘lofbetuiging’ aan Ansu Fati in het verslag van de Champions League-wedstrijd tussen Barcelona en Ferencvaros. “Hij loopt als een gazelle, als een heel jonge en zwarte straatverkoper die je plotseling over de Paseo de Gracia (bekende avenue in Barcelona, nvdr) ziet rennen als iemand ‘water, water!’ roept om aan te kondigen dat de politie arriveert”, schreef hij.

Het was Frans wereldkampioen Antoine Griezmann, Barcelona-ploegmaat van Ansu Fati, die de passage opmerkte. “Ansu is een uitzonderlijke jongen, die respect verdient zoals ieder mens. Nee tegen racisme, nee tegen onbeschoftheid”, schreef hij op zijn Twitteraccount. Barcelona zou het daar niet bij willen laten. Huiskrant Sport schrijft dat de juridische dienst van de club een klacht voorbereidt omdat het niet licht over racisme wil gaan.

De journalist in kwestie heeft intussen al verontschuldigingen aangeboden op de website van de krant. “In mijn verlangen om de pracht van Ansu’s bewegingen en zijn klasse als jonge speler te prijzen, werden sommige uitdrukkingen geïnterpreteerd als racisme. Niets kon verder van mijn bedoeling of mening zijn. Ik heb een zwak voor de speler, zoals ik al meermaals heb aangegeven in al mijn berichtgeving sinds hij debuteerde. Dit misverstand spijt me oprecht, en ik bied mijn verontschuldigingen aan bij iedereen die zich hierdoor beledigd zou kunnen voelen.”