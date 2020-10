“Uw koksmes was even scherp als uw wrok en haat”: openbaar aanklager is hard voor moordverdachte buurman

Leuven / Kortenaken -

Roger Putseys (74) sloeg weloverwogen en gepland toe. Dat stelt openbaar aanklager Ben Pieters in zijn requisitoir. “De enige die zich moest verweren in dit verhaal is slachtoffer Luc Dams (56). “Hij was kansloos en werd totaal verrast. De genadeslag in het hart was geen toevalstreffer.”