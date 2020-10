Kans op coronabesmetting in trein, tram of bus is “miniem”

Het risico om op het openbaar vervoer met het coronavirus besmet te geraken is miniem. Dat blijkt donderdag uit een internationale studie van de International Association of Public Transport (UITP), de internationale brancheorganisatie inzake openbaar vervoer. De Lijn voelt zich gesterkt door dit onderzoek en blijft inzetten op de ‘Vlot en Veilig’-campagne.

De corona-angst duwt heel wat mensen weg van het openbaar vervoer en doet hen steeds vaker voor koning auto kiezen. In verschillende landen werd bij de start van de pandemie ook afgeraden om de trein, tram of bus te gebruiken. De openbare vervoersmaatschappijen in ons land stelden alles in het werk om verplaatsingen zo veilig mogelijk te laten verlopen: zo kwamen er specifieke protocollen en werden mondmaskers verplicht. Toch wordt het openbaar vervoer nog vaak gezien als een bron van besmettingen.

Onterecht blijkt nu. Uit onderzoek van de International Association of Public Transport (UITP) wordt namelijk duidelijk dat de angst niet gegrond is en dat de kans op besmetting in trein, tram of bus miniem is, tenminste als er voldoende gepoetst en geventileerd wordt. In Duitsland bijvoorbeeld is amper 0,2 procent van de besmettingen te herleiden tot het openbaar vervoer, in Frankrijk is dat 1,2 procent. De kans om een coronabesmetting in de trein op te lopen in Groot-Brittannië is 0,01 procent, dat is lager dan de kans om te sterven in een auto-ongeval.

Openbaarvervoersmaatschappij De Lijn voelt zich gesterkt door dit onderzoek en zet verder in op de ‘Vlot en Veilig’-campagne. “Wij hebben altijd voldoende veiligheidsmaatregelen genomen, in nauw overleg met de overheid”, klinkt het bij woordvoerster Karen Van der Sype. “Maar uiteraard zijn wij tevreden dat dit internationaal onderzoek nu aantoont dat de kans op een besmetting in het openbaar vervoer klein is.”