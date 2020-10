CEO van UZ Brussel Marc Noppen na heisa rond zijn verkoudheid: “Ik ken mezelf en had geen symptomen”

/ Brussel - Marc Noppen heeft vandaag opnieuw negatief getest op het coronavirus. De CEO van het UZ Brussel kreeg nogal wat kritiek nadat hij in het televisieprogramma ‘De afspraak’ zat en daar aan presentator Bart Schols toegaf dat hij last had van zijn jaarlijkse (lichte) verkoudheid en zich al enkele dagen niet had getest. “Uiteraard moet je altijd voorzichtig zijn, maar ik had genoeg geldige redenen om aan te nemen dat ik niet besmet ben met het coronavirus.”

“Mensen die zich kwaad hebben gemaakt, kennen de ware toedracht niet. Ik zou nooit ergens gaan zitten met een verse infectie. Ik loop al een week rond met die valling, ik was heel gerust dat ik de ware toedracht van mijn hese stem ken. Niet vergeten dat ik mezelf al 60 jaar lang ken en vooral 25 jaar longartservaring heb”, antwoordt Marc Noppen op de vraag waarom hij zo zeker kan zijn dat hij slechts een lichte voorjaarsverkoudheid heeft en geen corona.

Voor wie weinig vertrouwen heeft in zijn zelfkennis en zijn oordeel als arts voegt hij er onmiddellijk het volgende aan toe: “Ik heb mij vorige week, onmiddellijk nadat ik die loopneus en wat keelpijn kreeg, laten testen. Ik blijf toch de CEO van een ziekenhuis en hier willen we geen enkel risico lopen op een superverspreider. Die test bleek toen negatief. Ik had ook totaal geen last van geur- en smaakverlies, koorts, hoesten en kortademigheid en dat is sindsdien niet veranderd.” Hij wijst er ook op dat zijn corona-app nog altijd op groen staat en hij geen enkel risicocontact had.

Kunnen we dan allemaal gewoon naar het werk blijven gaan als we denken dat we onze voorjaarsverkoudheid doormaken? Noppen raadt mensen aan die niet voor arts hebben gestudeerd en zichzelf dus niet kunnen diagnosticeren zoals hij om bij twijfel toch even langs te gaan bij de huisarts. “Draag zeker ook altijd een mondmasker.”

Na de heisa kon Marc Noppen niet anders dan zich even te laten testen. “De kostprijs van de test die eigenlijk bedoeld is voor patiënten en dus niet voor asymptomatische CEO’s stort ik aan een goed doel bestemd voor onze medewerkers. Die zullen het geld kunnen gebruiken, vrees ik ...”