Benoeming van Amy Coney Barrett als rechter bij Hooggerechtshof unaniem goedgekeurd

In de Verenigde Staten heeft de Senaatscommissie voor Justitie donderdag unaniem de voordracht door president Donald Trump van Amy Coney Barrett als rechter bij het Hooggerechtshof goedgekeurd, zo hebben Amerikaanse televisiezenders gemeld. Er waren twaalf stemmen voor en nul tegen.

De uitslag is geen verrassing, aangezien de Democratische commissieleden de stemming hadden geboycot. Zij vinden het niet gepast om zo kort voor de verkiezingen een nieuwe rechter voor de hoogste jurisdictie van het land te kiezen. Bij de Republikeinen waren er geen dissidenten.

De leider van de Republikeinen in de Senaat, Mitch McConnell, heeft aangekondigd de voltallige Senaat maandag te laten stemmen over de nominatie van Barrett. Vrijdag organiseert hij een stemming om dat te regelen. Bij licht op groen in de plenaire vergadering zal het Hooggerechtshof zes conservatieve rechters tellen, terwijl er negen zetelen.

In de voltallige Senaat heeft de Grand Old Party 53 van de 100 zetels. Bij staking van stemmen geeft de stem van de vicepresident de doorslag.

Twee Republikeinse senatrices hebben zich tegen een benoeming zo kort voor de stembusslag van 3 november gekant.

Na het overlijden van de progressieve rechter Ruth Bader Ginsburg ruim een maand geleden kwam een plek vrij in het hoogste Amerikaanse rechtscollege.