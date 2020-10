Lichaam zwangere vrouw (23) teruggevonden in diepvries vriend

Het lichaam van een vermiste zwangere vrouw uit Texas is onder lugubere omstandigheden aangetroffen. De 23-jarige Selena Ann Bradley was een aantal dagen vermist, toen ze afgelopen maandag dood werd gevonden in de diepvries van haar vriend. De 39-jarige William James Martinez is aangehouden als verdachte.

Bradley werd sinds vrijdag vermist en na het weekend gewikkeld in blauwgekleurd zeil teruggevonden in de keukenvriezer van haar geliefde. De vrouw was zwanger van haar derde kind.

Autopsie moet nog uitwijzen waaraan Bradley exact overleed. In haar nek waren in ieder geval blauwe plekken te zien en de verwondingen in haar gezicht komen overeen met mishandeling, zo beweren de autoriteiten.

“Iets vreselijks gedaan”

Volgens een vriend van de moordverdachte had Martinez bekend dat hij iets vreselijks had gedaan. “Hij bekende dat hij voor de rest van zijn leven de gevangenis in zou gaan.” De kennis vertelde dat de 39-jarige man zelf had aangegeven waar het lijk verborgen was.

Agenten troffen de auto van Martinez op maandag omstreeks 22 uur aan bij een autowasstraat in Abilene. Na een wilde politie-achtervolging, werd het voertuig van de verdachte in een weiland aangetroffen. Martinez was op dat moment in geen velden of wegen te bekennen.

De volgende dag kreeg de politie een tip over de verdachte. Lopend over de South Central Avenue werd hij ingerekend. Martinez werd gearresteerd op verdenking van moord en is overgebracht naar de gevangenis van Jones County. Zijn borgsom is vastgesteld op 1 miljoen dollar.