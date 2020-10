Waarom kunnen ze in China miljoenen mensen op luttele dagen testen terwijl wij onze capaciteit moeten afbouwen?

Alle inwoners van miljoenenstad Wuhan testen? Geen probleem. Na een kleine uitbraak met 13 besmettingen de tien miljoen inwoners van havenstad Qingdao testen op amper vijf dagen? Laat de mensen maar rustig in de rij aanschuiven. China slaagt er al sinds mei in om massaal te testen, iets waar we in het westen nog altijd in falen. Hoe komt dat?