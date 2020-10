Nieuwe tips rond Gentse “voetenman” na eerste videobeelden in 15 jaar

Gent - In het onderzoek naar de Gentse voetenfetisjist tegen wie al zeventien studentes klacht hebben ingediend, heeft de politie al acht nieuwe tips gekregen nadat voor het eerst in vijftien jaar videobeelden van de man konden gemaakt worden. Dat werd vernomen bij de Gentse lokale politie. De verdachte probeerde vorige week nieuwe feiten te plegen op een studentenkot.

De federale politie had eind september een opsporingsbericht met robotfoto verspreid. Dat leidde niet tot een doorbraak, maar de man werd wel gefilmd door een bewakingscamera toen hij op 15 oktober een gebouw met studentenkoten binnenging. De verdachte is goed herkenbaar op de beelden omdat hij even geen mondmasker droeg. Hij kon toen geen slachtoffer maken omdat een studente hem kon afwimpelen, maar de jonge vrouw was wel onder de indruk.

De “voetenman” gebruikt nooit geweld maar politie en parket stellen dat de feiten een grote impact kunnen hebben op de slachtoffers. “De feiten die de man heeft gepleegd zijn onaanvaardbaar en hij moet gestopt worden”, zegt de politie. “We vragen dan ook in de eerste plaats aan de man zelf om zich te melden. Het kan zijn dat deze man hulp nodig heeft en we kunnen daarin misschien een rol spelen.”

De man is blank en mogelijk van Oost-Europese afkomst, zegt het opsporingsbericht. “Hij is ouder dan 40 jaar en is struis gebouwd. Hij is 1,70 à 1,75 meter lang en heeft donker haar dat vermoedelijk soms heel kort wordt geschoren waardoor hij kaal lijkt. Het is nog onduidelijk of de man werkelijk niet kan praten of alleen maar doet alsof om dit als smoes te gebruiken om bij studentes binnen te geraken.”

Wie meer informatie heeft, kan contact opnemen via het gratis nummer 0800/30.300.