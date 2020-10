Verstrengde maatregelen op komst voor publiek bij het profvoetbal: geen bubbels meer van vier, wel van twee

Er komen verstrengde coronamaatregelen in de sport- en de cultuursector. Dit weekend zou er wel nog publiek worden toegelaten bij het profvoetbal in 1A en 1B, maar er zijn nieuwe voorwaarden.

Vandaag was er al de hele dag discussie. Zoals u weet moet elk stadion ingedeeld worden in covid-compartimenten en mogen er per compartiment maar 200 in plaats van 400 fans worden toegelaten. Wat nieuw is: die toeschouwers mogen niet meer in bubbels van vier mensen zitten. Die bubbels worden - op vraag van Vlaams Minister van Sport Ben Weyts - verkleind tot twee personen. Zeker in de Vlaamse stadions zullen fans dus maar met één nauwe metgezel naar het voetbal kunnen gaan kijken.

Dit is alles zou vrijdagavond al gelden tijdens Kortrijk - Anderlecht, maar is onder voorbehoud van nieuwe maatregelen die nog kunnen getroffen worden door het Overlegcomité.