Lukt het plannetje van Marc Brys ook tegen Club Brugge? “Ongeslagen reeks tegen G5 zou fantastisch zijn”

Vier ploegen uit de G5 trof promovendus OHL dit seizoen al, en de mannen van Marc Brys zijn nog ongeslagen tegen die topclubs. Zaterdag wacht met Club Brugge de vijfde en laatste tegenstander en de Leuvenaars hopen hun reeksje door te trekken. “Het zou fantastisch zijn, maar het is niet van moeten bij ons”, zegt Brys.

Voor het eerst hield Marc Brys zijn wekelijkse persconferentie via Zoom, en dus niet op het trainingscomplex in Oud-Heverlee. OHL is een van de weinige clubs waar nog geen spelers besmet zijn, en dat wil het graag zo houden. “De angst zit er zeer zeker in dat het snel gedaan kan zijn met voetballen”, geeft Brys toe. “Bij elke coronatest is het bang afwachten, ook voor mij. We bouwen alle veiligheid in die we kunnen: we eten weer verspreid en zelfs de deuren openen doen we nu even niet meer op basis van vingerafdrukken.”

De OHL-coach is op de hoogte van de kritiek die hier en daar opduikt op het verderzetten van de voetbalcompetitie, maar denkt er het zijne van. “Als er 12.000 mensen per dag besmet worden in ons land, moet je daar natuurlijk bij stilstaan. Gezondheid gaat altijd voor, maar je moet de mensen ook wat amusement blijven garanderen. Ze zijn de cafés, de cinema’s en de optredens al kwijt, dus voetbal is een belangrijke manier van afleiding die overblijft.”

Zaterdag, als OHL thuis landskampioen en leider Club Brugge ontvangt, zal er alvast zeker nog gevoetbald worden. Als de Leuvenaars minstens gelijkspelen mogen ze zich ongeslagen noemen tegen de complete G5 in de heenronde. “Dat zou fantastisch zijn”, aldus Brys. “We starten om te winnen, zoals elke week, maar voelen ons niet verplicht om punten te pakken. Onze goeie uitgangspositie biedt ademruimte, maar de drang blijft groot om iets neer te zetten.”

Club komt terug van een zware Europese verplaatsing én is stevig getroffen door het coronavirus. Een ideaal moment om de Bruggelingen te treffen? “Je kan het zo bekijken, maar een andere optie is dat ze in euforie zitten en de wereld aankunnen. Euforie overstijgt vermoeidheid, dus het wordt opletten. Club Brugge komt uit een historische wedstrijd, die volgens mij trouwens nog onderbelicht is in de media. De pers stond vol over Vincent Kompany, terwijl Philippe Clement een fenomenale prestatie heeft neergezet. Het was een referentiematch voor alle Belgische coaches”, eindigt Brys met een stevig rondje bloemetjes werpen.

Ouedraogo is bij OHL voor het eerst weer inzetbaar na zijn knieblessure. Osabutey was vandaag te vermoeid om mee te trainen, maar ook hij komt voor het eerst in aanmerking zaterdag tegen Club.