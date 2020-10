Steeds meer politici en corona-experten noemen een nieuwe lockdown in ons land onafwendbaar. In Tsjechië kozen ze al opnieuw voor een complete lockdown, waardoor deze Belgen verplicht thuis zitten. Met gemengde gevoelens.

Sinds donderdagmorgen zes uur in Tsjechië zitten Jo D’Haene, Karolina Menschaert en hun zesjarige dochtertje Sofie opnieuw volledig in lockdown. Het Belgische gezin woont tussen de bergen in Liberec, ...