Goochelaar en ontsnappingsspecialist James Randi overleden op zijn 92ste

De Canadees-Amerikaanse goochelaar en ontsnappingskunstenaar James Randi, die het als zijn taak zag om gebedsgenezers, telepaten en andere charlatans van het paranormale te ontmaskeren, is overleden op 92-jarige leeftijd.

“We zijn erg verdrietig om aan te melden dat James Randi dinsdag is overleden door ouderdomsproblemen. Hij had een buitengewoon leven. Hij zal worden gemist”, berichtte de stichting van de goochelaar in een kort persbericht.

Bekend onder de artiestennamen ‘Zo-ran’, ‘Prince Ibis’, ‘Telepath’, ‘The great Randall’, was James Randi, geboren als Randall Zwinge in 1928 in het Canadese Toronto, een ontsnappingsspecialist. Hij brak met name het record voor de tijd die de beroemde Harry Houdini doorbracht in een verzegelde kist en ondergedompeld in water, en bleef 55 minuten opgesloten in een blok ijs.

Naast zijn talenten als goochelaar, werd James Randi bekend als een scepticus en criticus van het paranormale. Hij ontmaskerde graag frauduleuze mystieke “genezers”. In de jaren 80 ontmaskerde James Randi zo de tactiek van de valse televangelist-genezer Peter Popoff. “Het verschil tussen hen en mij is dat ik toegeef dat ik een charlatan ben”, zei Randi.

In de voorbije jaren werd James Randi behandeld voor kanker en hartproblemen, meldt de krant The Washington post.