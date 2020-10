Thorgan Hazard is weer fit en zit in selectie bij Borussia Dortmund

Thorgan Hazard zit weer in de selectie voor de Revierderby tussen Borussia Dortmund en Schalke 04. Dat zei Dortmund-coach Lucien Favre op zijn wekelijkse persconferentie. Hazard viel op 19 september in de eerste wedstrijd van de Bundesliga uit tegen zijn ex-ploeg Mönchengladback met een scheurtje. Dortmund verloor dinsdagavond nog in de Champions League tegen Lazio. Ook Emre Can en Manuel Akanji keren terug bij Dortmund.