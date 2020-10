WhatsApp wordt winkel

Winkeliers zullen binnenkort hun producten rechtstreeks kunnen verkopen in WhatsApp. Dat heeft Facebook, de eigenaar van de populaire chatapp, donderdag aangekondigd.

Facebook bood al communicatiediensten voor bedrijven aan met Whatsapp Business. De mogelijkheid om producten te verkopen en de betaling te regelen in een chat, wordt daaraan toegevoegd. Facebook lijkt daarmee vooral op kmo’s te mikken.

Later zullen bedrijven ook nog de mogelijkheid krijgen om hun WhatsApp-berichten te beheren via hostingdiensten van Facebook.

Enkele van de zakelijke diensten worden betalend, kondigt het bedrijf aan. “Dit helpt WhatsApp om ons eigen bedrijf verder op te bouwen”, luidt het in een blog. Het is niet duidelijk over welke diensten het dan gaat.