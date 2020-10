“Hij stond niet op en dacht: vandaag ga ik mijn buurman eens vermoorden”

Leuven / Kortenaken -

Een vermeende por van buurman Luc Dams (56) op een koffietafel, op 12 juli 2016: daar ligt de kiem voor de “kortsluiting” in het hoofd van Roger Putseys (74), 18 dagen later. “Dat is in zijn kop gekropen”, zegt zijn advocaat Jan Swennen, die benadrukt dat zijn cliënt ontspannen was die bewuste dag en er geen enkel motief te bedenken valt. “Uiteraard was er geen plan om Dams te doden. Hij reageerde toen zijn vrouw bedreigd werd en greep domweg naar het keukenmes om hem van zijn erf te jagen.”