Bug in corona-app: vrouw krijgt negatief testresultaat, knuffelt moeder en blijkt toch positief

/ Gent - Een vrouw uit Gent die vorige vrijdag in de app Coronalert te horen kreeg dat haar test negatief was, werd daags nadien opgebeld dat diezelfde test toch positief was. “Ik ben na dat negatieve resultaat naar mijn moeder gegaan en heb haar geknuffeld”, zegt Roos. “Ik dacht dat het op dat moment veilig was, maar intussen heeft mijn mama ook symptomen.” Het probleem is gekend bij de makers van de app en werd deze week opgelost.

Dat de app Coronalert enkele (stevige) kinderziektes kent, blijkt nog maar eens uit het verhaal van Roos. De 36-jarige Gentse had vorige week een hoogrisicocontact met iemand die nadien positief testte. “Volgens de voorschriften heb ik mezelf toen drie dagen in quarantaine geplaatst. Op donderdag werd ik getest, maar vrijdagochtend al stond er in de app dat die test negatief was. Ik vond dat al verdacht snel, maar door dat goede nieuws ben ik nadien wel op bezoek geweest bij mijn mama en heb ik haar geknuffeld. Dat had ik al maanden niet meer gedaan, maar door die negatieve test en die drie dagen afzondering dacht ik dat dit het allerveiligste moment was sinds lang. Mijn vader loopt een verhoogd risico op ernstige complicaties als hij de ziekte zou krijgen. Ook omwille van hem waren we altijd extra voorzichtig.” Maar op zaterdag kreeg Roos plots telefoon: “Dat ik positief getest was. Dat was natuurlijk een complete verrassing. Ze hebben het nog eens gecontroleerd, maar er was geen twijfel mogelijk. Omdat het verkeerd in de app stond, kon ik ook alle contacten die ik had gehad via die app niet verwittigen.”

Knap lastig, aangezien Roos zich veilig waande, terwijl ze dat net niet was. Op die manier doet zo’n app meer kwaad dan goed. “Dit probleem hebben we in de update van deze week gelukkig kunnen wegwerken”, zegt professor Bart Preneel (KU Leuven), die de app mee ontwikkelde. “Tot voor kort keek de database naar de code van de test: heb ik van deze persoon al een test gehad in de laatste vijf dagen? Als het antwoord ja was, komt die oudere test in de app, en niet de nieuwe waarvoor nog geen resultaat is.”

Dat was ook bij Roos het geval: zij werd de week daarvoor getest op het werk: het resultaat was toen negatief. “Die fout komt doordat we met zoveel oude software moeten samenwerken. Sciensano heeft geen live tracking systeem. Zij analyseren normaal gezien infecties op de lange termijn: hun systemen zijn dus eigenlijk niet gemaakt voor wat we er nu mee doen. Je zou denken dat we een code hebben die we overal in elk systeem kunnen volgen, en dat dacht ik in het begin ook, maar zo werkt het dus niet. De aanpassing heeft er gelukkig wel voor gezorgd dat dit probleem nu weggewerkt is”, besluit Preneel.