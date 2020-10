Nederlanders hacken Twitteraccount van Donald Trump

Nederlandse hackers zijn er vorige week in geslaagd om het Twitteraccount van Amerikaans president Donald Trump te hacken. De president zou een uitermate simpel paswoord hebben gehad en zou geen tweestapsverificatie hebben ingesteld.

Het is de Nederlandse onderzoeker Victor Gevers die op 16 oktober toegang kon krijgen tot het persoonlijk twitteraccount van Trump. Gevers heeft screenshots genomen van zijn actie als bewijs. Die maakte hij over aan de Amerikaanse Secret Service – die ook een afdeling hebben in Nederland – en die namen het beveiligingslek serieus. Zo schrijft De Volkskrant.

Het is overigens niet de eerste keer dat Gevers in het account van de president geraakte. Ook in 2016 kon hij samen met twee andere hackers inbreken op het account. Deze keer duurde het slechts vijf pogingen. Met het wachtwoord Maga2020 (Make America Great Again 2020) kreeg hij toegang tot de 87 miljoen volgers van Trump.

Gevers noemt zichzelf een ethische hacker en bracht onmiddellijk de president en zijn entourage op de hoogte. Van de president kreeg hij geen antwoord maar van de Secret Service wel. Ze bedankten de Nederlander omdat ze zich niet bewust waren van het beveiligingslek. Ondertussen werd de tweestapsverificatie voor het account wel geactiveerd.