Unizo en de Nationale Groepering van TaxiOndernemingen (G.T.L.) pleiten voor steunmaatregelen: “Taxisector is volledig lamgelegd”

12.000 taxichauffeurs – 90 procent van alle taxichauffeurs – zitten momenteel thuis.

Want als sectoren als horeca, evenementen en luchtvaart zwaar getroffen zijn of compleet stilliggen, dan laat zich dat ook voelen bij de taxi’s. “Voor de coronacrisis werd ik in het weekend om het kwartier gebeld. Nu leef ik van het loon van mijn vrouw en zoek ik een andere job.”