Drie wijzigingen ten opzichte van duel met Club Brugge: ontdek welke elf van Standard het opnemen tegen Rangers FC

Om 18u55 trapt Standard in eigen huis zijn eerste Europa League-duel van dit seizoen op gang tegen Rangers FC. Philippe Montanier verrast door Obbi Oulare niet in de basis te zetten. Hij kiest voor Muleka in de spits. Verder kan de Franse coach geen beroep doen op Michel-Ange Balikwisha, Nicolas Raskin en Moussa Sissako omdat zij positief testten op het coronavirus.