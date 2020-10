Band stunt met het ultieme coronaproof “bubbel”-concert

De Amerikaanse band The Flaming Lips heeft een manier gevonden om volledig coronaproof toch te kunnen optreden. Ze organiseerden een week geleden in Oklahoma City een heus concert in bubbels, letterlijk. De rockgroep maakte al eerder gebruik van grote plastic bubbels en besloot om dat trucje nog eens over te doen, maar nu het publiek ook in een bubbel te steken. Voor de band was het alleszins een groot succes: “We kochten 100 plastieken bubbels. Ik ben er dol op,” zegt zanger Wayne Coyne, “je kan gewoon naar hartenlust meezingen en dansen en je kan degene naast je niet besmetten.”