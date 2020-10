Goldman Sachs betaalt in VS bijna 3 miljard dollar om 1MDB-schandaal te schikken

De Amerikaanse zakenbank Goldman Sachs zal in de Verenigde Staten bijna 3 miljard dollar betalen voor zijn rol in het schandaal rond het Maleisische staatsfonds 1MDB. Dat heeft het ministerie van Justitie bekendgemaakt.

Het bedrag valt uiteen in een boete van 2,3 miljard dollar en de terugbetaling van iets meer dan 600 miljoen dollar aan commissies die door de zakenbank werden opgestreken bij - corrupte - obligatie-uitgiftes die hij organiseerde in naam van 1MDB.

Eerder donderdag raakte bekend dat Goldman Sachs in Hongkong een boete zal betalen van 350 miljoen dollar. En in augustus werd in Maleisië een schikking getroffen van 3,9 miljard dollar.

Ook in Singapore wacht Goldman Sachs mogelijk nog een boete. De autoriteiten daar buigen zich nog over de zaak.

Maleisië richtte 1MDB in 2009 op als investeringsfonds voor economische ontwikkeling. De voormalige premier van het land, Najib Razak, zou via het fonds grote sommen geld hebben laten wegsluizen.