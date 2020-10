Lancering Falcon-9 draagraket minder dan kwartier voor start afgeblazen

Op Cape Canaveral in Florida is donderdag de lancering van Falcon-9 draagraket minder dan een kwartier voor de start afgeblazen, zo was op de website van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX te volgen. De nuttige lading bestaat uit een nieuwe waaier satellieten voor de constellatie Starlink die SpaceX aan het uitbouwen is.

De Falcon van SpaceX diende om 18.14 uur Belgische tijd te vertrekken, met aan boord 60 kunstmanen voor Starlink. Dit is een constellatie die het bedrijf aan het uitbouwen is ten behoeve van een mondiaal breedbandinternet.

Maar omwille van “missie-zekerheid” werd de start afgeblazen. Stichter en ceo Elon Musk van SpaceX twitterde later dat het een defecte camera op de bovenste rakettrap inhield.

In theorie is er vrijdag om 17.53 uur een nieuwe mogelijkheid. Maar of er een nieuwe poging komt, is nog niet meegedeeld. Lukt de verdaagde lancering, dan zijn er net niet reeds 900 Starlink-satellieten in de ruimte.

Het is reeds de vijftiende lancering voor het netwerk. De eerste trap van de Falcon-9 vloog al twee keer. SpaceX wil hem, om de lanceerkosten te drukken, opnieuw recupereren door hem te laten landen op het droneship ‘Just read the instructions’. Dit dobbert op de Atlantische Oceaan.