Coronavirus heeft nu ook Eupen te pakken: één speler test positief

Bij Eupen heeft er één speler positief getest. Het is het eerste positieve geval bij de club. Om wie het gaat is voorlopig nog niet duidelijk. Zaterdag neemt Eupen het achter gesloten deuren op tegen KV Mechelen. De burgemeester van Eupen, Claudia Niessen nam die beslissing woensdag in overleg met de minister van Sport van de Duitstalige Gemeenschap Isabelle Weykmans en de directie van KAS Eupen.