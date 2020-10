Toestand Wilmès is stabiel: “Verschillende redenen waarom iemand op intensieve zorgen terecht kan komen”

Ex-premier Sophie Wilmès (MR) is overgebracht naar de afdeling intensieve zorgen. Volgens de directie van het ziekenhuis zou haar toestand “stabiel en geruststellend” zijn. Toch is het eerder ongewoon dat een jonge vrouw in goede fysieke conditie op intensieve zorgen belandt. De reden daarvoor is waarschijnlijk dat men met een vicepremier geen enkel risico wil nemen en haar toestand zeer intensief wil monitoren.