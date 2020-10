Werken aan Oosterweel zijn volop bezig: zo gaat het eraan op de moeilijkste bouwwerf ter wereld

/ Antwerpen -

Dit is Dylan De Lobelle (28), kraanmachinist op de Oosterweelwerf. Op een stevige werkdag kan hij makkelijk 2.500 kubieke meter grond uitgraven. Maar welke grond? Waar moet hij in godsnaam gaan rijden in de wirwar van slijksporen, werfwegen en verkeersomleidingen waar wij nu staan? Hier op Linkeroever zijn de werken aan de Oosterweelverbinding echt begonnen. Dit is bouwen met een grote B. En wij gingen na hoe je dat allemaal organiseert.